Нальчик, 29 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии растет число госпитализированных с коронавирусом и с подозрением на него. В настоящее время в больницах проходят лечение 766 пациентов, в то время как в начале сентября их число не превышало 530−550 человек. Такие данные приводит 29 сентября региональный оперативный штаб.

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«В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 766 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях — 76 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в регионе развернуто 895 коек в ковидных госпиталях. Лечением пациентов с коронавирусом занимаются четыре медорганизации.

Общее число носителей инфекции в республике за все время пандемии составило 31 802 человека, из них выздоровели 30 063 пациента, не удалось спасти 796 человек. За последние сутки выявили еще 75 заразившихся, выписаны за те же сутки из больниц и сняты с учета 62 человека.