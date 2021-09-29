Среднеахтубинский район, Волгоградская область, 29 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Подземную мини-лабораторию, в которой выращивались наркосодержащие растения, обнаружили полицейские в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. У хозяина изъяли и готовый наркотик, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Https://34.мвд.рф/ Подземная нарколаборатория

Оперативники задержали по подозрению в незаконном культивировании запрещенных растений 45-летнего жителя посёлка Колхозная Ахтуба. На территории его домовладения полицейские обнаружили тщательно замаскированное подвальное помещение. Внутри него находилась мини-лаборатория со специальным освещением, системой полива и вентиляцией. За изолированными стенами на полках хранились удобрения, а в горшках росли 30 кустов конопли. В доме у неработающего ранее судимого подозреваемого изъяли готовый наркотик, мужчина пояснил, что выращивал растения для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело.