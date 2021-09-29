Улан-Удэ, 29 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. 29 сентября открылся прямой авиарейс из столицы Бурятии Улан-Удэ в Омск. Перелёты осуществляет авиакомпания Red Wings, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского минтранса.

Alex Snow Самолёт авиакомпании Red Wings

Продажа билетов началась с 15 сентября. Отмечается, что направление вызвало большой спрос со стороны жителей Бурятии. Стоимость билета начинается от 8,5 тыс. рублей.

По словам руководителя ведомства Александр Гоге, для Улан-Удэ это стало историческим событием, напомнив, что полёты по этому маршруту были прекращены 30 лет назад.

«В советское время он пользовался большой популярностью у пассажиров. Я думаю, что и сегодня это направление станет востребованным. Вылеты будут выполняться по средам и субботам», — отметил он.