Москва, 29 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Финал Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдёт с 24 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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В нынешнем сезоне Кубок России проходит в три этапа. Матчи второго этапа турнира состоятся пройдут в Москве, Новосибирске и Казани с 25 по 28 ноября.

В группе А сыграют екатеринбургский «Урал», московское «Динамо», нижегородский АСК и нижневартовская «Югра-Самотлор». В группе Б встретятся красноярский «Енисей», белгородское «Белогорье», новосибирский «Локомотив» и новоуренгойский «Факел». В группе В будут бороться казанский «Зенит», кемеровский «Кузбасс», оренбургский «Нефтяник» и «Динамо» (Ленинградская область).