Вашингтон, 29 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Численность населения Северной Кореи за год увеличилось почти на 200 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Всемирную книгу фактов ЦРУ.

Roman Harak КНДР

Согласно опубликованным данным, по состоянию на июль 2021 года численность населения КНДР оценивается в 25 831 360 человек, что на 187 894 человека больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что на долю людей в возрасте старше 65 лет приходится 9,75% населения, что на 0,1% больше, чем в июле 2020 года.

Средняя продолжительность жизни составила 71,65 год. Между тем среди женщин средний показатель составил 75,74 года, а среди мужчин — 67,79 лет.

Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,91, что на 0,01 меньше, чем год назад.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (т. е. от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель независимо от смертности и от изменений возрастного состава.