Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Новый глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский ответил на обвинение главы ЦИК России Эллы Памфиловой в незаконности его участия в сентябрьских выборах в то время, когда он занимал должность вице-губернатора Петербурга по внутренней политике, оказывая помощь в организации выборов, передает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM. Бельский отверг претензии главы ЦИК.

Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Элла Памфилова направила в СКР и Генеральную прокуратуру РФ обращение по итогам ряда нарушений на выборах в Госдуму и Заксобрание в Петербурге. В частности, ЦИК выразил свое крайне негативное мнение в отношении действий горизбиркома Петербурга, а также увидел конфликт интересов в деятельности Бельского в ходе выборов в городское Заксобрание, на которых он, в должности вице-губернатора, баллотировался и победил по спискам «Единой России».

«Что касается конфликта интересов — там всё регламентировано законом. Когда избирались, юристы ЦИКа и партии все проверяли. Да, некоторые главы районов и председатели комитетов не могли исполнять обязанности во время выборов. Я мог исполнять свои обязанности», — сказал Александр Бельский.

Он напомнил, что был членом комиссии, которая курировала вопрос обеспечения безопасности выборов и видеонаблюдения на избирательных участках. Также он отметил, что если у Эллы Памфиловой есть к нему вопросы, то пусть задаёт их в «следственные органы», и те в них разбираются.

По данным СМИ, Элла Памфилова ранее заявила: «Бельский сам себя избирал, материалы по его действиям отдельно направлены в Генпрокуратуру. Петербург — это единственный регион, который мы не будем поздравлять».

Напомним, за избрание Бельского спикером Заксобрания сегодня проголосовали 40 депутатов из 49 присутствовавших, при том, что «Единая Россия» имеет 30 депутатов в своей фракции.

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