Красногорск, 29 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. За первые восемь месяцев 2021 года производство яиц в Подмосковье выросло на 5,2%. Об этом сообщает министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Петр Данилов ИА Красная Весна Яйца

По итогам работы региональной отрасли животноводства за указанный период производство яиц превысило 2020 год на 4,7 млн штук, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«То есть выросло на 5,2%. Валовое производство составило 94,6 млн штук яиц», — сказал чиновник.