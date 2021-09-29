Москва, , 13:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин вышел из режима самоизоляции, в котором он находился на протяжении двух недель из-за контактов с заразившимся коронавирусом в своем окружении. Об этом 29 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сегодня», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что своей встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая пройдет 29 сентября в очном формате, президент России Владимир Путин фактически выйдет из режима самоизоляции.