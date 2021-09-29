Самара, 29 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Провести проверку после гибели 17-летнего подростка в Самарской области поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба этого ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Сообщается, что в интернет-издании был опубликован материал, в котором содержалась критика в адрес стражей порядка Самарской области в связи с обстоятельствами гибели 17-летнего подростка.

Издание сообщило, что родственники погибшего засомневались в объективности установления всех условий и причин, которые способствовали гибели подростка.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Галиханову М.Ф. досконально изучить прозвучавшие от родственников подростка доводы и представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях», — говорится в сообщении пресс-службы.