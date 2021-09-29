Курган, 29 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 46 зафиксированы в Кургане, сообщает 29 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 123 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 29 сентября выявлено 33 250 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 29 сентября вылечились 29 968 человек, скончались 703 пациента с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).