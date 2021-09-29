Бишкек, 29 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Правительство Киргизии сняло мораторий на проведение проверок компаний и предпринимателей, действовавший с 2018 года. Об этом заявил директор госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Алмаз Шаршенбеков на пресс-конференции сегодня, 29 сентября.

Киргизский сом

По его словам, такое решение власти республики приняли для того, чтобы не допустить торговлю подозрительными пищевыми продуктами, из-за которых граждане могут отравиться или заразиться различными инфекциями.

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Глава госинспекции отметил, что сотрудники подчиненного ему ведомства в большинстве случаев не смогут проводить внезапные проверки. О готовящемся визите они должны будут предупредить предпринимателей заранее.

«Но если будут фото — или видеодоказательства нарушений, то проверяющие могут прийти без предварительного уведомления», — добавил Шаршенбеков.

Также он сообщил, что руководство ветинспекции планирует отдавать проверяющим четвертую часть от суммы штрафов за выявленные ими факты несоблюдение санитарных условий.

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