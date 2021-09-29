Бишкек, , 13:14 — REGNUM Председатель Национального банка Киргизии Толкунбек Абдыгулов подал заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом стало известно сегодня, 29 сентября, в ходе заседания киргизского парламента.

Киргизия (сс)GDJ

Депутаты большинством голосов одобрили отставку главы финансового регулятора, проработавшего на этом посту около семи лет.

Отвечая на вопросы парламентариев, Абдыгулов сообщил, что президент Киргизии Садыр Жапаров предложил ему новую должность. Какую именно, он не сказал, отметив только, что это «международный уровень, где нужно будет защищать интересы страны».

Теперь на пост руководителя Нацбанка претендует 52-летний Кубанычбек Боконтаев, который с 2006 по 2010 годы занимал должность заместителя председателя Национального банка, с 2010 по 2012 годы — председателя совета директоров агентства по защите депозитов, и с 2016 года до настоящего времени — заместителя директора государственной лотерейной компании.