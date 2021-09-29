Ульяновск, 29 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области ужесточают ограничительные меры из-за роста вновь выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Речь идёт об использовании для допуска QR-кодов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке

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Ряд дополнительных ограничений планируется ввести с 1 ноября. На массовые мероприятия смогут пройти только граждане, которые сделали прививку от COVID-19, получив соответствующий сертификат, переболевшие COVID-19 или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

«Эти же условия предполагаются для получения услуг общепита, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, посещения концертных и выставочных мероприятий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное ограничение будет действовать в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала прививочной кампании укол от COVID-19 сделали более 359 тыс. жителей Ульяновской области, из них завершили иммунизацию более 306 тыс. человек.

Напомним, что министерство здравоохранения Ульяновской области предлагает перевести на дистанционный режим работы школьников и студентов.