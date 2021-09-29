Бишкек, 29 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Золотовалютные резервы Киргизии достигли 3,2 миллиарда долларов. Об этом 29 сентября 2021 на заседании республиканского парламента заявил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

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«На сегодняшний день у нас 3,2 миллиарда «живых» денег есть, которых хватит на 8 месяцев финансирования импорта, если это потребуется», — заявил Абдыгулов.

В июле этого года, как сообщал Нацбанк, размер золотовалютных резервов составлял 2,65 миллиарда долларов. На конец 2019 года этот показатель был на уровне 2,4 млрд, на конец 2020 года — 2,8 млрд долларов. В регуляторе отмечали, что объем золотовалютных резервов обеспечивает достаточный запас прочности для поддержания макроэкономической и финансовой безопасности страны.

Сегодня депутаты парламента Киргизии обсуждали тему отставки Толкунбека Абдыгулова с должности председателя Нацбанка. Накануне он подал заявление по собственному желанию.