Кишинёв, 29 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 29 сентября прибыл в Кишинёв с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдавии.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Сообщается, что Штайнмайера встретили с воинскими почестями. Его приветствовала президент Молдавии Майя Санду.

По данным пресс-службы, в программе визита президента Германии предусмотрена встреча с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей и спикером парламента республики Игорем Гросу. Штайнмайер и Санду также примут участие в открытии германско-молдавского бизнес-форума.

Стоит отметить, что ранее Гаврилица посетила двухдневным рабочим визитом Брюссель. Там она встретилась с представителями руководства Евросоюза.