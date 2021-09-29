В Молдавию с официальным визитом прибыл президент Германии
Кишинёв, 29 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 29 сентября прибыл в Кишинёв с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдавии.
Франк-Вальтер Штайнмайер
Сообщается, что Штайнмайера встретили с воинскими почестями. Его приветствовала президент Молдавии Майя Санду.
По данным пресс-службы, в программе визита президента Германии предусмотрена встреча с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей и спикером парламента республики Игорем Гросу. Штайнмайер и Санду также примут участие в открытии германско-молдавского бизнес-форума.
Стоит отметить, что ранее Гаврилица посетила двухдневным рабочим визитом Брюссель. Там она встретилась с представителями руководства Евросоюза.