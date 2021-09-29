Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Новый председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский назвал первые законопроекты, которые будут обсуждены и приняты новым составом депутатов в ближайшее время, передает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM. Он полностью совпали с теми, о которых на первом заседании Заксобрания VII созыва сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 29 сентября на первом заседании ЗакСа VII созыва новым председателем был избран бывший вице-губернатор Петербурга Александр Бельский.

По его словам, в приоритете — принять поправки в бюджет 2021 года и бюджет Петербурга на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

«Надеюсь, что в ближайшее время внесут его на первое чтение, и коллеги включатся в работу», — пояснил Бельский, до 24 сентября работавший в правительстве Северной столицы в должности вице-губернатора.

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Ранее сегодня, выступая перед депутатами, Александр Беглов подчеркнул, что первоочередными задачами, стоящими перед депутатами Законодательного собрания Петербурга VII созыва, являются принятие корректировок городского бюджета на 2021 год и бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

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