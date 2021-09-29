Тверь, 29 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Почетный гражданин Тверской области, фронтовик Иван Кладкевич прошёл вакцинацию против коронавируса 29 сентября, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. В августе Иван Кладкевич отметил свой 97 день рождения. На вакцинацию ветеран пришёл в прививочный кабинет поликлиники областной клинической больницы.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области 97-летний фронтовик ревакцинировался от коронавируса

«И первый раз, и второй раз я абсолютно ничего не почувствовал. Сейчас много людей болеет во всех регионах, но наши медики спасают их жизни. Всем огромное спасибо», — сказал сам Иван Кладкевич.

Отметим, что ранее прививку от коронавирусной инфекции сделали 96-летний фронтовик Иван Афанасьев, председатель Совета ветеранов Заволжского района Твери, узник фашистских концлагерей Николай Никодимов, председатель Тверской городской общественной организации «Блокадники Ленинграда» Аркадий Скачков и другие жители региона пожилого возраста.

Прививочный кабинет на базе областной клинической больницы работает с ноября 2020 года, здесь прививки получили более 19,5 тысячи жителей Тверской области, в том числе около 35% — старше 65 лет.

«Вакцинация для граждан пожилого возраста особо важна, потому что это те люди, которые переносят коронавирусную инфекцию с осложнениями. По рекомендациям Министерства здравоохранения России ревакцинацию необходимо делать через полгода, когда иммунитет ослабевает и снижается защитная сила прививки», — рассказала заместитель главного врача областной клинической больницы по поликлиническому разделу работ Наталья Невская.

По ее словам, ежедневно ревакцинируется порядка 20% от общего количества пациентов, пришедших на иммунизацию.

«Мы очень рады этому, потому что эти люди идут осознано, они поняли, что прививка реально защитила, они приходят по собственному выбору, чтобы защитить себя и своих близких», — подчеркнула медик.

Всего в Тверской области прививки от коронавируса сделали 396 327 человек, в том числе 137 614 — жители старше 65 лет. На территории региона работает 55 пунктов вакцинации, работают они без выходных. Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов. Также привиться от коронавируса можно без предварительной записи в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».