В Тверской области 97-летний фронтовик ревакцинировался от коронавируса
Тверь, 29 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Почетный гражданин Тверской области, фронтовик Иван Кладкевич прошёл вакцинацию против коронавируса 29 сентября, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. В августе Иван Кладкевич отметил свой 97 день рождения. На вакцинацию ветеран пришёл в прививочный кабинет поликлиники областной клинической больницы.
Отметим, что ранее прививку от коронавирусной инфекции сделали 96-летний фронтовик Иван Афанасьев, председатель Совета ветеранов Заволжского района Твери, узник фашистских концлагерей Николай Никодимов, председатель Тверской городской общественной организации «Блокадники Ленинграда» Аркадий Скачков и другие жители региона пожилого возраста.
Прививочный кабинет на базе областной клинической больницы работает с ноября 2020 года, здесь прививки получили более 19,5 тысячи жителей Тверской области, в том числе около 35% — старше 65 лет.
По ее словам, ежедневно ревакцинируется порядка 20% от общего количества пациентов, пришедших на иммунизацию.
Всего в Тверской области прививки от коронавируса сделали 396 327 человек, в том числе 137 614 — жители старше 65 лет. На территории региона работает 55 пунктов вакцинации, работают они без выходных. Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов. Также привиться от коронавируса можно без предварительной записи в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».