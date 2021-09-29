Таллин, 29 сентября 2021, 13:11 — REGNUM Правительство Эстонии утвердило во вторник, 28 сентября, бюджет на 2022 году, военные расходы увеличатся до рекордных 2,31% от ВВП. Об этом сообщило министерство обороны Эстонии.

Солдаты Союза обороны Эстонии на военных учениях
Солдаты Союза обороны Эстонии на военных учениях
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Сообщается, что расходы на оборону увеличатся до 748 млн евро. Эта сумма включает расходы, связанные с членством страны в НАТО и программой инвестиций в оборону и разработку нового вооружения.

«Я рад, что с увеличением бюджета на 103 миллиона евро мы можем послать убедительный сигнал как нашим союзникам, так и потенциальному агрессору, что Эстония очень серьезно относится к своей безопасности и готова внести в нее свой вклад», — сказал министр обороны Лаанет.

Сообщается, что в расходы военного бюджета 2022 года включен будущий контракт на закупку противокорабельных ракет на 46 миллионов евро. Кроме того, будет выделено 25 млн евро на боеприпасы большого калибра и 25 млн евро на колесную технику. 15 млн евро пойдут на закупку мобильных пушек, а также начнется строительство нового военного городка Сил обороны в Раади, где будут размещены новые здания Центра военной медицины и медицины катастроф.