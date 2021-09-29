Нальчик, 29 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии найдено месторождение золота, запасы которого оцениваются почти в 90 тонн. По решению государственной комиссии оно поставлено на баланс АО «Росгеология», сообщили 28 сентября в пресс-службе компании.

(сс) kaisender Золото

Как отметил генеральный директор — председатель правления холдинга Сергей Горьков, специалисты компании оценили месторождение имени Б. К. Михайлова в Кабардино-Балкарии как крупнейшее на территории Европейской части России. Это мнение подтвердила Государственная комиссия по запасам.

«Это выдающееся достижение стало возможным благодаря усилиям талантливого геолога Бориса Константиновича Михайлова, который обосновал необходимость поиска золота в этом регионе и чьим именем было названо открытое месторождение», — отметил Горьков.

Как сообщили в «Росгеологии», золоторудное месторождение расположено на высоте 2200−2600 м на северо-восточном фланге Тырныаузского вольфрам-молибденового месторождения. Работы поиего изучению были начаты в конце 60-х годов XX века, но не получили развития. В XXI веке работы были продолжены.

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