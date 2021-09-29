Екатеринбург, 29 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ещё трое активистов «Другой России» отправлены под арест. Такие решения вынес Ленинский районный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдуард Лимонов

Всего четверо граждан пробудут в изоляторе по 15 суток, пишет Накануне.Ru. Одному из них вменили неповиновение сотрудникам полиции, а ещё троим — публичную демонстрацию символики «Другой России», в которой эксперты выявили признаки символики «Национал-большевистской партии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, административные дела были возбуждены после проведения 25 сентября согласованного пикета, посвященного прошедшим выборам. Протоколы составили на члена политсовета партии Кирилла Имашева, а также на Сергея Демидова, Степана Юрченко и Евгения Некрасова.