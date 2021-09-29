Москва, 29 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Побитый 28 сентября трёхлетний рекорд по нефтяным фьючерсам нефти Brent выше $80 за баррель пока отставлен в сторону, движение наверх сменилось быстрым откатом, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Павел Редин ИА Красная Весна Добыча нефти в России

«Это стало следствием ещё одной и очень заметной коррекции вниз вчера на фондовых биржах США, которая затронула почти все сектора.

Индекс широкого рынка S&P500 потерял за сутки почти 1.7%, притом падение затронуло почти все сектора, и это просто не могло не сопровождаться частичной фиксацией прибыли спекулятивными фондами уже непосредственно на нефтяном рынке.

По совокупности коррекционного снижения цен на чёрное золото в американские и азиатские часы, котировки Brent вновь занырнули ненадолго глубже $77, обозначив на графиках локальное дно $76,77.

Однако уже в ходе европейских торгов подешевевшая нефть вновь встретила волну активного спроса, и цены оттолкнулись более чем на целый доллар вверх: пиковые значения сегодня незадолго до полудня составили $77,88.

Спрос на топливо по всему миру остаётся повышенным, и особенно в Европе, где собственных запасов нефти явно недостаточно. На данный момент динамику движения цен наверх ещё и позволяет сохранять, подталкивает инфляция, наблюдаемая сейчас и в США, и в Евросоюзе.

Свежие официальные данные по запасам нефти, бензина и дистиллятов в хранилищах США и уровне добычи там за последнюю неделю будут опубликованы 29 сентября в 17.30 по мск. Эти данные способны увеличить к вечеру подвижность цен в моменте.

Большинство на рынке ожидало новой порции снижения запасов, однако картину несколько спутали опубликованные накануне оценки Американского института нефти (API), по данным которого запасы неожиданно вместо этого приросли более чем на 4 млн баррелей.

Вечер покажет, совпадут ли эти цифры если не по величине, то хотя бы по направлению со статистикой от американского министерства энергетики, но впрочем вряд ли эта публикация принципиально поменяет среднесрочный тренд на рынке, разве что слегка добавит размаха внутридневной волатильности.

Дальнейшая корректировка цен ниже отметки в $76 за баррель, во всяком случае, выглядит менее вероятным сценарием, чем постепенное движение котировок Brent ещё раз в сторону роста и с намерением протестировать ещё раз вскоре на прочность район если не сразу $80, то хотя бы для начала $79 за баррель.

Но многое будет зависеть и от преобладающего направления на фондовых биржах Уолл-Стрит сегодня. Если S&P500 успеет вернуться до конца недели к устойчивому росту, то это даст для нефти очевидно более позитивный сценарий.

Если же вчерашний виток коррекции углубится, или соскальзывание фондовых индексов вниз так и останется до конца недели неотыгранным, то этот фактор может какое-то время придавливать собой и нефтяные цены», — считает эксперт.

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