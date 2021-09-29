Рим, 29 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Итальянская фирма Totem Automobili представила рестомод (смесь реставрации и модификации) Alfa Romeo Giulia GTA. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Totem Automobili Totem GT Super

Модель получила название GT Super. Причем это уже второй проект компании. Первый проект назывался GT Electric.

В отличие от первой модели рестомода новинка оснащена бензиновым двигателем от седана Giulia GTA. Это 2,9-литровый агрегат V6 с отдачей 530 л. с. При этом в компании готовы увеличить мощность модели до 620 «лошадей».

GT Super построен на базе алюминиевого шасси, которое было создано для электрического спорткара. Новый рестомод получил от GT Electric кузовные панели.

Ранее в Швейцарии был представлен рестомод на базе Lancia 037, который был создан компанией Kimera Automobili в мае 2021 года. Проект получил название EVO37.

Читайте также: Рестомод музыканта Эдди ван Халена продадут на аукционе