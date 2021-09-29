Москва, 29 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в России требует внимания, заявил 29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы видим, что цифры растут. К сожалению, мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом», — сказал представитель Кремля.

Песков констатировал, что власти видят «очень печальные антирекорды в плане смертности, это требует нашего внимания».

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Вместе с тем, добавил представитель Кремля, российские власти пока не планируют вводить на федеральном уровне меры из-за ситуации с COVID-19 в стране.