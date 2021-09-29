Москва, , 13:06 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Аллу Демидову с юбилеем. Об этом сообщает 29 сентября пресс-служба правительства.

Пьер Огюст Ренуар. Ваза с цветами. 1881

Председатель правительства отметил талант и утонченность артистки, которая на протяжении многих лет восхищает зрителей яркими работами в кино и на театральной сцене. Мишустин пожелал Демидовой крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.

«Ваши работы — это всегда живые эмоции, полет вдохновения, безупречное чувство стиля», — говорится в поздравительной телеграмме.

Алла Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Она начала выходить на сцену в Студенческом театре МГУ. Позднее работала в Театре на Таганке, а с наступлением 1990-х годов создала собственный «Театр А».

Демидова снялась более чем в 50 фильмах, в их числе «Дневные звёзды», «Бесы», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе».

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