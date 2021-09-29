Таллин, 29 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Специальная комиссия парламента Эстонии по контролю государственного бюджета назвала важнейшим вопросом тему влияние повышения цен на электроэнергию на государственный бюджет и общество. Об этом сообщила канцелярия парламента.

Pxhere.com Деньги на электричество

Председатель специальной комиссии Урмас Рейнсалу заявил, что, Эстонии необходим четкий план для противостояния повышению цен на электричество: «В основе плана должна быть беспристрастная оценка причин сложившейся ситуации и возможных сценариев развития».

Он добавил, что необходимо незамедлительно начать действовать, чтобы защитить интересы населения и экономики Эстонии.

«В условиях рыночной экономики государство обладает рядом инструментов, которые оно должно не бояться использовать. Правительство должно проявить смелость и в вопросах формирования климатической политики ЕС, влияющей на стоимость электричества», — отметил Рейнсалу.

По его словам, кроме самих жителей Эстонии, интересы страны никто не защитит: «Если ничего не предпринимать, то наших потребителей ждет повышение цен на электроэнергию. И если в этом году мы говорим о дополнительных счетах на общую сумму в 250 миллионов евро, то в течение этого десятилетия речь пойдет о миллиардах евро».