Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Новый председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский определил для себя главную задачу в работе на новой должности — объединить всех депутатов действующего VII созыва. Об этом 29 сентября он сообщил журналистам после первого заседания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга Assembly.spb.ru

«По большому счету для нас для всех не должно существовать разницы, какие у нас политические взгляды. Наша основная задача — работать на благо нашего города. Мне кажется, что в парламенте оказались именно такие люди», — заметил спикер.

Он уточнил, что новый парламент будет помогать Петербургу в его «великом шествии».

«Основная задача спикера, в первую очередь, объединить всех депутатов. Наверное, это главная задача — найти такие формы взаимодействия, чтобы все были услышаны. Очень важно, чтобы парламент был един в своем мнении, в своей позиции», — подытожил Александр Бельский.

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