Новый глава Заксобрания Петербурга назвал свою главную задачу
Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Новый председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский определил для себя главную задачу в работе на новой должности — объединить всех депутатов действующего VII созыва. Об этом 29 сентября он сообщил журналистам после первого заседания, передает корреспондент ИА REGNUM.
«По большому счету для нас для всех не должно существовать разницы, какие у нас политические взгляды. Наша основная задача — работать на благо нашего города. Мне кажется, что в парламенте оказались именно такие люди», — заметил спикер.
Он уточнил, что новый парламент будет помогать Петербургу в его «великом шествии».
«Основная задача спикера, в первую очередь, объединить всех депутатов. Наверное, это главная задача — найти такие формы взаимодействия, чтобы все были услышаны. Очень важно, чтобы парламент был един в своем мнении, в своей позиции», — подытожил Александр Бельский.