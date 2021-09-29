Тверь, 29 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Тело подростка, пропавшего в ноябре 2020 года в Тверской области, обнаружено, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Скелетированные останки юноши рождения были обнаружены 28 сентября в лесном массиве Осташковского городского округа, подростка опознали.

«Останки человека представилось возможным установить при выполнении осмотра местности с использованием вертолета под управлением экипажа ГУ МЧС России по Тверской области. Проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначено проведение ряда судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве в связи с исчезновением несовершеннолетнего жителя города Осташкова 2004 года рождения. Установлено, что в ночь на 22 ноября 2020 года молодой человек находился у своих знакомых в деревне Рогожа, после чего ушел пешком в направлении города Осташкова и домой не вернулся. Юношу искали на протяжении десяти месяцев с привлечением полиции, кинологов, сотрудников МЧС, волонтёров и местных жителей.