Уфа, 29 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Марат Васимов избран на должность председателя совета городского округа Уфа пятого созыва. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Уфа

Сообщается, что 29 сентября состоялось первое заседание городского совета Уфы пятого созыва, на котором рассмотрели вопрос об избрании председателя этого совета.

Отмечается, что члены инициативной группы выдвинули на рассмотрение кандидатуру Марата Васимова.

«Большинством голосов он был избран на должность главы городского округа, председателя Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва», — говорится в сообщении пресс-службы.

Марат Васимов является уроженцем Башкирии. В 1986 году стал выпускником Уфимского нефтяного института. Занимает должность гендиректора АО «СЗ ИСК г. Уфы». Был депутатом городского Совета Уфы I, II, III, IV созывов. Является заслуженным строителем Башкирии, почётным строителем России.

«Уважаемые коллеги, благодарю вас за оказанное доверие. На предстоящие пять лет перед нами стоят большие задачи. Необходимо каждому в отдельности и всем вместе в одной команде работать на благо Уфы», — приводит пресс-служба слова Васимова.