Барнаул, 29 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Обнародована причина четырёхчасовой задержки утреннего авиарейса Москва-Барнаул компании «Уральские авиалинии». Как сообщает 29 сентября «Вести-Алтай», пилотам пришлось совершить экстренную посадку борта в Нижнем Новгороде. Поводом для незапланированной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одной из пассажирок.

Volgograd.ru Самолёт

Бортпроводники оказали женщине первую медицинскую помощь, а на взлётно-посадочной полосе Нижегородского аэропорта Стригино её уже ожидала карета скорой помощи. После того, как пассажирку передали медикам экстренной службы, лайнер продолжил полёт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в новосибирском аэропорту. Причина — одному из пассажиров стало плохо.

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