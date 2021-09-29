За сутки в Марий Эл от COVID-19 скончались пять человек
Йошкар-Ола, 29 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Накануне в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 598 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 60 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 640 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 930 человек.
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