Йошкар-Ола, 29 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 29 сентября выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 60 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 640 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 18 112 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 102 человека. 598 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались пять пациентов ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 930 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 459 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1068 человек, из них у 1043 — пневмония, 45 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 84 пациента, при этом госпитализированы 111 жителей Марий Эл.