Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Бразильский футболист санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо намерен начать изучение русского языка. Об этом 29 сентября сообщает «Спорт-Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо (справа)

«Наверное, пока что язык — самая большая моя трудность. Русский — сложный язык, говорить на нём непросто, но я понемногу привыкаю к его звучанию», — сказал Клаудиньо.

Он добавил, что в скором времени сможет использовать базовые слова и фразы, в особенности те, которые пригодятся на поле.

Напомним, Клаудиньо перешёл в «Зенит» в августа 2021 года. Всего за клуб он сыграл шесть матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. В составе сборной Бразилии он стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио.

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