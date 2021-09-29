Саратов, 29 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Саратове ведется доследственная проверка после полученных сведений об избиении ветерана Великой Отечественной войны его сыном. Информация об этом появилась в средствах массовой информации, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Pixabay.com Избиение

По размещенным в СМИ данным, 93-летний ветеран Великой Отечественной войны проживает в поселке Солнечный-2 города Саратова. Пожилой мужчина систематически избивается сыном, из-за чего у пострадавшего видны ссадины и синяки. В августе 2021 года ветерану оказывали медицинскую помощь в одной из больниц в связи с сотрясением головного мозга, причиненного сыном.

ИА REGNUM ранее сообщало, 4 апреля в поселке Зыково 40-летний злоумышленник проник в квартиру к 94-летнему ветерану, избил его, забрал 20 тысяч рублей и скрылся. Он был задержан по горячим следам.

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