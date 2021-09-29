Новосибирск, 29 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1888 пациентов, в том числе 30 детей. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 196 человек, на ИВЛ — 25 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 2 516 947 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено 172 случая заражения коронавирусом.