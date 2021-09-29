Махачкала, 29 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки зафиксировано 12 случаев летального исхода. Днем ранее в республике скончались 11 человек. Новый всплеск смертности произошел после кратковременного затишья: в период с 22 по 27 сентября в регионе фиксировалось от двух до шести случаев смерти в сутки. Общее число умерших от COVID-19 в Дагестане достигло 2493 человек, сообщили 29 сентября в федеральном оперативном штабе.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

В целом по региону в последние недели не отмечается всплеска новых случаев заражения. За последние сутки подтвержден коронавирус у 116 человек, выздоровели за те же сутки 124 пациентов.

Общее количество носителей коронавируса за все время пандемии достигло в Дагестане 51 755 человек, из них сумели справиться с болезнью 47 800 человек.