Ульяновск, 29 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области наращивают тестирование на коронавирус и продолжает уделять особое внимание вакцинации от COVID-19. Данные вопросы были подняты на заседании регионального штаба по комплексному развитию области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Cap.ru Вакцина

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По данным министерства здравоохранения, в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделал 359 081 человек, в том числе двумя компонентами (то есть завершили иммунизацию) — 306 230 жителей.

Напомним, что всего в регионе планируется охватить вакцинацией 595 тыс. жителей. Для этого работают 44 стационарных прививочных пункта, десять мобильных и 31 выездная бригада.

Кроме того, в Ульяновской области наращивают тестирование. За прошедшую неделю, с 20 по 26 сентября, проведено 27 954 исследования на коронавирус, рост составил 15%. Власти поясняют, что ранняя диагностика позволяет оперативно приступить к лечению и предотвратить более тяжёлые последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 226 413 лабораторных исследования на коронавирус, по результатам которых подтверждено 82 738 случаев заражения SARS-CoV-2.

Ранее в регионе отмечали, что 60% населения Ульяновской области планируется привить против гриппа, чтобы свести к минимуму заболеваемость в предстоящем эпидсезоне.