Санкт-Петербург, 29 сентября 2021, 12:59 — REGNUM Избранный 29 сентября новый председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва единоросс Александр Бельский пообещал больше внимания уделять своей семье, чем его предшественник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Бельский
Александр Бельский
«Единая Россия»

По словам спикера, он еще не работал в должности председателя городского парламента, поэтому не знает какая нагрузка его ожидает, но при этом заверил, что не видит необходимости в круглосуточной работе.

«У меня достаточно большая семья, я все-таки буду пытаться находить время, чтобы отдыхать и проводить его вместе со своей семьей. В принципе, если мы будем справляться со своими задачами, не обязательно будет работать (в режиме) 24 на семь», — подчеркнул Бельский.

Напомним, за его избрание на пост председателя проголосовали 40 из 49 депутатов Заксобрания, принявших участие в голосовании на первом пленарном заседании нового созыва. Ранее Бельский работал в Смольном вице-губернатором по внутренней политике.

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