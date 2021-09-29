Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Избранный 29 сентября новый председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва единоросс Александр Бельский пообещал больше внимания уделять своей семье, чем его предшественник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Бельский «Единая Россия»

По словам спикера, он еще не работал в должности председателя городского парламента, поэтому не знает какая нагрузка его ожидает, но при этом заверил, что не видит необходимости в круглосуточной работе.

«У меня достаточно большая семья, я все-таки буду пытаться находить время, чтобы отдыхать и проводить его вместе со своей семьей. В принципе, если мы будем справляться со своими задачами, не обязательно будет работать (в режиме) 24 на семь», — подчеркнул Бельский.

Напомним, за его избрание на пост председателя проголосовали 40 из 49 депутатов Заксобрания, принявших участие в голосовании на первом пленарном заседании нового созыва. Ранее Бельский работал в Смольном вице-губернатором по внутренней политике.

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