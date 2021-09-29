29 сентября 2021 | Время чтения 6 мин

По информации одного из источников, Франция срывает усилия НАТО по обновлению и модернизации военного союза, благодаря которым альянс мог бы более эффективным способом отвечать на современные и будущие угрозы, в том числе в области борьбы с терроризмом.

Максим Исаев, , 13:25 — REGNUM Во многих странах-членах ЕС с большой озабоченностью смотрят на то, какой характер придает президент Франции Эммануэль Макрон стратегии «Европы прежде всего». Ее целью является достижение большей независимости ЕС от Вашингтона в области безопасности и чувствительных технологий. Кроме того, этот подход Парижа негативно сказывается на процессе создания единого фронта противостояния укреплению Китая, пишет Альберто Нарделли в статье, вышедшей 29 сентября в Bloomberg.

Макролеон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Макрон стал активнее продвигать свою позицию после унизительного разрыва договора на постройку атомных подводных лодок с Австралией. Париж даже приостановил подготовку к важной встрече с торговыми представителями США. По словам дипломатов, знакомых с этими дискуссиями, французы также блокируют усилия по модернизации потенциала НАТО и разжигают разногласия в верхушке Европейской комиссии.

Противодействие подходу Макрона наиболее остро ощущается в Восточной Европе, где многие страны рассматривают США как щит против потенциальной российской агрессии и мало верят Парижу. Как отметил один дипломат из Восточной Европы, Франция просто действует в собственных интересах. Однако, как указывают источники в дипломатических кругах, знакомые с подобными обсуждениями, тем, что Макрон может зайти слишком далеко в своих попытках снизить влияние США в ЕС, обеспокоены и в Западной Европе.

«Европейскому союзу пора перестать быть наивным, — подчеркнул глава Елисейского дворца 28 сентября, обнародовав новое соглашение о безопасности с Грецией. — Нам нужно отреагировать и показать, что у нас есть сила и способность защитить себя».

Президент Франции Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Официальный представитель Елисейского дворца добавил, что президент не желает отталкивать США, однако Франция увидела общественную поддержку своего стремления к большему суверенитету ЕС. Схватка разгорается в преддверии заседания Совета по торговле и технологиям, которое состоится 29 сентября в Питтсбурге с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, министра торговли Джины Раймондо и торгового представителя Кэтрин Тай.

Из документов, оказавшихся в распоряжении Bloomberg, следует, что Франция убедила ЕС выступить с менее масштабным заявлением, сократив упоминания о возможном долгосрочном сотрудничестве в области поставок полупроводников, и настояла на отказе от упоминаний о существовании «взаимной зависимости». Французские официальные лица также посетовали на то, что в документе использовались американские, а не европейские идиомы. Кроме того, как отметили источники, Париж отказался от совместной пресс-конференции.

Тем не менее на протяжении определенного времени были заметны более существенные противоречия. Их суть состоит в том, насколько ЕС может позволить себе допустить, чтобы его цепи поставок и обеспечение безопасности зависели от США, а также насколько значительным должно быть развитие собственного потенциала блока.

По словам двух людей, знакомых с этими разговорами, в частных беседах с членами комиссии глава внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон настаивал на исключении или ограничении участия компаний, не входящих в ЕС, в промышленных альянсах по полупроводникам, облачным вычислениям и финансированию европейской обороны. Как отметил один из источников, Бретон, назначенный французским правительством, приводил аналогичные аргументы по вопросу размещения конфиденциальных данных в ЕС. Представители комиссии не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

Тьерри Бретон (сс) European Parliament

По мнению Франции и Бретона, ЕС необходимо делать больше для защиты своих отраслей и установления условий конкуренции. По словам одного из официальных лиц, когда дело доходит до таких вопросов, как безопасность цепочек поставок, Бретон не видит большой разницы между США и Китаем. Этот аргумент стал особенно актуальным, когда США заблокировали экспорт жизненно важных товаров, когда в начале нынешнего года страны пытались договориться о поставках вакцин от коронавируса.

После скандала по поводу контракта на постройку подводных лодок Бретон на прошлой неделе призвал к «паузе и перезагрузке» в отношениях ЕС и США, чем вызвал раздражение многих дипломатов и официальных лиц ЕС, которые хотят наладить с США более тесные связи.

Однако в Питтсбурге ЕС будет представлен торговым директором, вице-председателем Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, который является сторонником открытых рынков, а также его коллегой по комиссии Маргрет Вестагер. Оба поддерживают трансатлантическое сотрудничество для формирования глобальных стандартов, а не изоляцию единого рынка ЕС. По мнению ряда официальных лиц, с этим и связано стремление Парижа наложить ограничения на их полномочия.

«Вместе мы могли бы создать нормативный план цифровой экономики, действующий во всём мире», — отметил 27 сентября Домбровскис в своем выступлении в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

Вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис (сс) State Chancellery of Latvia

Найти точки соприкосновения не получается также из-за соперничества и амбиций отдельных высокопоставленных чиновников в Брюсселе.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассердила по крайней мере одного высокопоставленного коллегу, потребовав в телеинтервью от США объяснений по поводу того, как поступили с Францией в вопросе контракта на постройку австралийских подводных лодок. С еще большим недовольством было встречено объявление о том, что в марте следующего года состоит саммит по безопасности ЕС — такие шаги входят в компетенцию председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По словам дипломатов, с которыми пообщались корреспонденты Bloomberg, руководство государств — членов ЕС не знало о том, что объявление будет сделано. Представитель фон дер Ляйен не ответил на запрос о комментарии.

Эти вещи важны, потому что добрая воля — важная вещь в тонком танце переговоров с ЕС. 27 лидерам будет предложено достичь соглашения по их стратегии безопасности всего за месяц до президентских выборов во Франции, и любые неудачи могут нанести ущерб попыткам Макрона отразить вызов националиста Марин Ле Пен.

Маневры Франции также видны и в НАТО, где британские дипломаты обеспокоены тем, что последствия ссоры из-за подводных лодок могут побудить Париж отреагировать на свои давние опасения по поводу структуры альянса. Франция вновь присоединилась к командным структурам НАТО только в 2009 году, через 43 года после того, как президент Шарль де Голль вывел страну из альянса.

Французские солдаты seneweb

Французские дипломаты поднимают вопросы о цели организации, про которую Макрон когда-то сказал, что она страдает «смертью мозга».

По информации одного из источников, Франция срывает усилия НАТО по обновлению и модернизации военного союза, благодаря которым альянс мог бы более эффективным способом отвечать на современные и будущие угрозы, в том числе в области борьбы с терроризмом.

Другой дипломат из страны, не входящей в ЕС, отметил, что аргумент Франции, по сути, заключается в том, что такие области, как искусственный интеллект, данные и противодействие дезинформации на крупных технологических платформах, должны рассматриваться в первую очередь как ключевые области для ЕС.

Заключенный 28 сентября альянс с Грецией включает в себя обязательства по взаимной обороне параллельно с рамками НАТО и получил высокие оценки от Макрона как пример напористости ЕС. Но он также говорил об усилении роли Европы в НАТО, и это тот язык, который ему понадобится, чтобы привлечь к себе остальную часть блока.

«Это не альтернатива альянсу с США, — подчеркнул он. — Тем самым мы не подменяем, а берем на себя ответственность за европейский столп безопасности в рамках НАТО, а также делаем вывод о том, что нас просят позаботиться о нашей собственной защите».