Якутск, 29 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В рамках III международного форума «Северный форум по устойчивому развитию» 28 сентября в Якутске прошла парламентская сессия «Изменение климата: законодательные основы адаптационных мер в устойчивом развитии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Госсобрании республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

В работе парламентской сессии участвовали сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители Организации Объединенных Наций (ООН) и Арктического Совета, представители научных учреждений, представители органов местного самоуправления и эксперты.

Модератором мероприятия выступил заместитель председателя Государственного собрания Якутии, председатель рабочей группы Северного форума по межпарламентскому сотрудничеству на Севере и в Арктике Виктор Губарев.

C приветственным словом от имени Госсобрания выступил председатель парламента Якутии Алексей Еремеев.

«Именно в Арктике, именно у нас в Якутии мы чувствуем, что климат особенно сильно меняется. Эти изменения, по данным некоторых наших ученых, происходят в несколько раз быстрее на территории нашей республики. За последние 50 лет рост температуры в различных частях Арктики составил до 4 °C. Впечатляет снижение общей площади арктических льдов — если оно насчитывало с 7,5 млн км2 в конце 1970-х годов, то сейчас достигает 4,3 млн км2», — сказал Еремеев.

Парламентарий отметил, что вторым ясным признаком глобального потепления сегодня становится таяние многолетней, так называемой вечной, мерзлоты: на значительной части криолитозоны России, занимающей более 60% территории страны, отчетливо выражена тенденция к повышению температуры верхних слоев мерзлых пород, связанная с потеплением атмосферы.

Он подчеркнул, что деградация мерзлоты представляет большую опасность для расположенных в районах Крайнего Севера сооружений — дорог, нефте‑ и газопроводов, резервуаров, площадок нефтегазопромысловых объектов, зданий и других объектов.

«Данные научных наблюдений, информация о нынешнем и будущем ущербе от изменения климата требуют ответственных подходов к подготовке и принятию адаптационного законодательства, которое должно способствовать подготовке страны, регионов, хозяйствующих субъектов и населения к изменениям климата, возможно к неблагоприятным изменениям», — сказал председатель Госсобрания Якутии.

Алексей Еремеев выделил ряд необходимых мер: четкое разграничение полномочий и ответственности между федеральными и региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления в области контроля за использованием ресурсов и состоянием окружающей природной среды; совершенствование системы нормирования негативного воздействия на окружающую среду, совершенствование законодательства в области особо охраняемых природных территорий в целях оптимизации системы управления такими территориями и их финансирования, а также на обеспечение его гармонизации с положениями международных конвенций; совершенствование регулирования в целях формирования условий и стимулов технологической модернизации, обеспечивающей снижение нагрузки на окружающую среду, использование возобновляемых природных ресурсов, рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных и энергетических ресурсов; сокращение образования отходов.

Председатель комитета Государственной думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов в рамках своего выступления сообщил, что Россия последовательно выполняет все взятые на себя международные обязательства в рамках Парижского соглашения по климату.

Харитонов констатировал, что в России на 30% сокращены выбросы парниковых газов, к 2030 году данный показатель должен составить 70%. Сформированы правовые основы для согласования интересов в сфере экологии и экономики: законодательство в области технического регулирования, охраны окружающей среды, промышленной безопасности и многое другое. В системе национальных проектов Нацпроект «Экология» является самым ресурсоёмким с бюджетом более 4 трлн. рублей.

Он также отметил, что Госдумой в июле 2021 года принят Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», целью которого является создание условий для устойчивого и сбалансированного развития экономики Российской Федерации при снижении уровня выбросов парниковых газов.

У данной законодательной инициативы есть и объективная финансовая сторона. Принятый закон направлен на защиту отечественных предприятий и экспортёров от рисков в связи с введением углеродного сбора. По оценкам экспертов объёмы потерь могут составить 5−6 млрд евро в год.

«Этого Россия допустить не может», — подчеркнул Харитонов.

Также председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока обратил важное внимание на предупреждение лесных пожаров, и сказал о необходимости увеличения технического оснащения специальных служб по борьбе с лесными пожарами, особенно по Якутии. Он также рассказал о проблемах изменения климата и пожелал сфокусировать внимание на совместных международных проектах в данном направлении.

Председатель постоянного комитета Государственного собрания Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев в своем докладе обратил внимание на вопросы адаптации к изменениям климата республики, как региона, территории которого расположены в зоне вечной мерзлоты.

Парламентарий также обратил внимание на вопросы принятия Международного экологического меморандума Арктической зоны и предложил инициировать внесение изменений и дополнений в Парижское соглашение в части компенсационных выплат странам, вносящим вклад в поглощение углекислого газа и выработки кислорода на сохранение лесных ресурсов, пропорционально площади земель лесного фонда.

«Лесной фонд нашей страны играет немаловажную роль в этом процессе», — подчеркнул Прокопьев.

Он сообщил, что Якутия с 2014 года активно поднимает вопросы адаптации к изменениям климата в связи с тем, что непосредственно вся её территория расположена в зоне вечной мерзлоты.

«Сегодня уже очевидно, что негативные криогенные процессы начинают разрушать существующую инфраструктуру на Севере РФ. Поэтому необходимо понимать, что любое антропогенное воздействие на мерзлотные ландшафты должно происходить подконтрольно. При этом тут необходимо учесть и вопросы, касающиеся недропользования, промышленной заготовки древесины в зоне вечной мерзлоты, которые грозят нарушением всей экосистемы.

Исходя из этого понимания, парламент Якутии разработал проект федерального закона о рациональном использовании и охране вечной мерзлоты. Этот законопроект с 2018 года прошел ряд экспертных заключений, был представлен на различных всевозможных площадках», — сказал Владимир Прокопьев.

Он отметил, что Якутия, как субъект, полностью расположенный в зоне вечной мерзлоты, принял свой закон «Об охране вечной мерзлоты» ещё в 2018 году, но без поддержки федерального центра его реализация затруднена, и это было отмечено на совещании в Минприроды России.

«Принятие специального федерального закона позволит комплексно решить все проблемы, связанные с фактором мерзлоты, разработать подзаконные нормативные акты, позволяющие обеспечить сохранность и рациональное использование вечной мерзлоты, тем самым сберечь окружающую среду, объекты инфраструктуры, социальные и производственные объекты и как следствие, предотвратить огромнейшие затраты государственного бюджета и убытки народному хозяйству в целом», — резюмировал парламентарий.