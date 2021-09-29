Москва, 29 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Тема с российским статусом Крыма обычно не обсуждается на российско-турецких переговорах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«Нет, эта тема обычно не обсуждается. В плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего», — сказал Песков.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз приглашал президента Турции Реджепа Эрдогана в Крым, чтобы «просто посмотреть, что там на самом деле».