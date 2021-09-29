Москва, 29 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Арест основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, подозреваемого в государственной измене, не может повлиять на бизнес-климат в России. Об этом 29 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Никакой связи между делами нет, это не имеет отношения к деловому инвестиционному климату. Обвинение не связано с экономической деятельностью, а связано с госизменой. Мы в СМИ видели эту информацию, но деталями не располагаем», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отрицательно ответил на вопрос, нет ли в Кремле опасений, что из-за ареста Сачкова российские IT-компании будут избегать сотрудничества с зарубежными или российскими государственными ведомствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Лефортвоский суд Москвы арестовал на два месяца основателя Group-IB Илью Сачкова.

Компания Group-IB разрабатывает решения для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.