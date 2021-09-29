Саранск, 29 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также два летальных случая.

Скончались женщины 1947 и 1955 годов рождения. Течение новой коронавирусной инфекции у умерших сопровождалось двусторонней полисегментарной пневмонией и тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 557 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в регионе выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 74 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 053 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3359 человек.

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