Саранск, 29 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 29 сентября выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 74 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 053 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 53 человека, всего с начала пандемии выздоровели 24 137 жителей Мордовии. 557 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3359 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 29 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получает 1991 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2034 человек.