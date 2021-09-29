Москва, 29 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Большинство жителей России (38%) не смогли определенно рассказать об экологической обстановке в месте их проживания («в чём-то хорошая, в чём-то плоха»), приводит данные исследовательский холдинг «Ромир».

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

Очень хорошей ситуацию с экологией в регионах проживания назвали лишь 3% опрошенных, скорее хорошей — 26%.

Очень плохой экологическую обстановку в их городе или населенном пункте считают 13%, скорее плохой — 22% респондентов.

Опрос проведен в сентябре 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет во всех федеральных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний год 58% жителей России или члены их семей что-то делали для решения экологических проблем.

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