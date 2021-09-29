Киев, 29 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Фашизм вновь наступает по всему миру, причем не следует считать, что Россия является исключением, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 сентября, комментируя сообщение о планах установки в Киеве памятного знака в честь фашистского коллаборанта.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Ранееглава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что мэр Киева Виталий Кличко при поддержке посольстваГерманиина Украине и центра Холокоста намерен установить памятный знак в честь Владимира Багазия — «бургомистра» времен гитлеровской оккупации.

« Прославление гитлеровских приспешников — это ещё одно свидетельство нового наступления фашизма по всему миру. Фашизм — это не история, это настоящее.

Напомню определение, которое ещё в 1935 году дал фашизму Георгий Димитров, выдающийся борец против него, деятель болгарского и международного коммунистического движения. Он сказал, что фашизм — это власть финансового капитала, осуществляемая открыто в наиболее реакционных, шовинистических и империалистических формах. Это организация террористической расправы с рабочим классом и передовой частью крестьянства и интеллигенции. А во внешней политике фашизм — это шовинизм, зоологическая ненависть к другим народам.

К сожалению, на большей части нашей планеты сегодня правит крупный международный финансовый капитал. Внутри западного мира в отличие от 1930-х и 1940-х годов уже нет прежних противоречий, он в главном един. Соответственно, потенциал современного фашизма выше, чем в середине XX века. Украина находится полностью в его власти — и извне, и изнутри. Так что ничего удивительного в решении прославить бургомистра украинской столицы, служившего нацистам, нет.

Удивляет меня другое: создание и у нас в стране культа некоторых симпатизантов фашизма и Гитлера. На днях, например, в Москве были представлены очередные книги русского философа Ивана Ильина. А ведь кто такой Ильин по отношению к фашизму? Это человек, оправдывавший его, в том числе и после Нюрнбергского трибунала. Так, в 1948 году он писал о том, что фашизм — это явление сложное, многостороннее и, главное, «далеко ещё не изжитое». Что в качестве «реакции на большевизм» фашизм был явлением «здоровым, необходимым и неизбежным», что он искал «справедливых социально-политических реформ»…