Воронеж, 29 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Воронежской области к аппаратам ИВЛ подключены 257 пациентов, данные на утро 27 сентября предоставили в пресс-службе правительства региона.

Rk.gov.ru Аппарат ИВЛ

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За неделю число пациентов, которые оказались на аппаратах ИВЛ, выросло на 50 человек — по данным на 20 сентября на ИВЛ находились 207 пациентов.

«Всего медучреждения региона располагают 489 аппаратами ИВЛ. Таким образом, по этой форме медицинской помощи у области есть внушительный запас прочности», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области за последние дни неоднократно обновлялись суточные рекорды заболеваемости ковидом — за последние сутки выявлено 562 заболевших. Власти призывают воронежцев соблюдать меры безопасности и пройти вакцинацию тех, кто этого пока не сделал.