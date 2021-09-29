Москва, 29 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в России является поводом для очередной мобилизации регионов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Динамика в целом ряде регионов действительно не очень хорошая в плане очередного скачка. Каждый регион в зависимости от специфики принимает меры самостоятельно. Но, безусловно, эта ситуация является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, но для очередной мобилизации», — сказал Песков.

По его словам, в настоящее время о введении новых ограничений на федеральном уровне «речи не идёт».