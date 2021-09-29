Новосибирск, 29 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 29 сентября, за минувшие сутки было выявлено 172 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 166 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 33 года, 83 года и женщины в возрасте 61 год, 62 года, 69 лет, 71 год, 74 года, три женщины в возрасте 65 лет, три женщины в возрасте 75 лет. Всего в регионе умерли 2975 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 63 366 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 5272 детей; 50 332 пациента полностью выздоровели (+114 за сутки).