Киев, , 12:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский будет вести переговоры с главой России Владимиром Путиным «с наступательных позиций», заявил в интервью «РБК-Украина» украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Флаги России и Украины

Материал опубликован сегодня, 29 сентября.

Кулеба заявил, что украинская сторона продолжает работать и над возможной двусторонней встречей Зеленского и Путина.

«Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден… для Владимира Путина это будет сложный разговор. Ведь президент Украины очень хорошо знает наши «красные линии» и будет жестко защищать национальные интересы Украины», — заявил дипломат.

По его словам, Зеленский, пока встреча с российским лидером еще не согласована, не ждет доброй воли» Путина, а навязывает Москве собственную повестку дня переговоров.

ИА REGNUM напоминает, что 2 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил — несмотря на то, что ни Москва, ни Киев не отвергают возможности встречи Владимира Путина и Зеленского, пока стороны далеки от конкретной повестки дня такой возможной встречи.